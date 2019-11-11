В Индии и Бангладеш бушует циклон "Бульбуль" – есть жертвы

В Индии, на которую ранее обрушился циклон "Фанни", и Бангладеш в результате циклона "Бульбуль" погибло уже двадцать человек, более двух миллионов человек помещены во временные убежища.

Об этом сообщает AFP.

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"Двадцать человек погибли и более двух миллионов человек провели ночь во временных убежищах из-за циклона "Бульбуль", пронесшегося по побережью Индии и Бангладеш", – говорится в сообщении.

В частности, в штате Западная Бенгалия в Индии погибли десять человек. Еще двое погибли в соседнем штате Одиша.

В Бангладеш восемь человек погибли, еще не менее 20 человек были ранены, а пятеро пропали без вести. Циклон также повредил около 4 тысяч домов.

Ранее сообщалось об 11 погибших в результате циклона в Бангладеш и Индии.

Ранее в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился на восточный штат Одиша, погибли 64 человека. Больше всего погибших обнаружили в городе Пури – там жертвами стихии стали 39 человек. Кроме того, из-за циклона пострадали минимум 300 людей.

А в конце марта на Мозамбик, Малави и Зимбабве обрушился циклона "Идай", который унес жизни около 1000 человек.

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