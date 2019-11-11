Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

В Индии и Бангладеш бушует циклон "Бульбуль" – есть жертвы

11 ноября, 01:00

Циклон разрушил тысячи домов

В Индии, на которую ранее обрушился циклон "Фанни", и Бангладеш в результате циклона "Бульбуль" погибло уже двадцать человек, более двух миллионов человек помещены во временные убежища.

Об этом сообщает AFP.

Реклама

"Двадцать человек погибли и более двух миллионов человек провели ночь во временных убежищах из-за циклона "Бульбуль", пронесшегося по побережью Индии и Бангладеш", – говорится в сообщении.

В частности, в штате Западная Бенгалия в Индии погибли десять человек. Еще двое погибли в соседнем штате Одиша.

В тренде
Невзоров троллит Путина за речь о защите русского языка: Из 25 слов 11 – иностранные
Владимир Путин
В Бангладеш восемь человек погибли, еще не менее 20 человек были ранены, а пятеро пропали без вести. Циклон также повредил около 4 тысяч домов.

Ранее сообщалось об 11 погибших в результате циклона в Бангладеш и Индии.

Ранее в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился на восточный штат Одиша, погибли 64 человека. Больше всего погибших обнаружили в городе Пури – там жертвами стихии стали 39 человек. Кроме того, из-за циклона пострадали минимум 300 людей.

А в конце марта на Мозамбик, Малави и Зимбабве обрушился циклона "Идай", который унес жизни около 1000 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Бангладеш Индия жертвы стихия циклон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...