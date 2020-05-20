Число жертв коронавируса в Бразилии впервые составляет более тысячи человек за сутки

Более тысячи летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, зарегистрировано в Бразилии за сутки — впервые за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные данные официальной статистики.

Согласно обновленной сводке на сайте Минздрава Бразилии, количество умерших выросло до 17 971, что на 1 179 больше, нежели днем ранее. Предыдущее максимальное число смертей было зафиксировано 12 мая — 881. Общее число случаев заражения выросло до 271 628, за последние сутки выявлены рекордные 17 408 случаев. Прежнее наивысшее значение было зафиксировано 15 мая — 15 305. Вылечились 106 794 пациента.

Эпицентром заражения в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 66 тыс. инфицированных и свыше 5,1 тыс. умерших.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. Эпидемия привела к тому, что в стране уже дважды сменился глава Минздрава. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

РанееБразилия обогнала Китай по количеству случаев заражения новой пневмонией.

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