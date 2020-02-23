Число жертв коронавируса в Китае резко возросло

Смертельный "уханьский" коронавирус продолжает увеличивать число жертв. По состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, в Китае скончались 2442 человека, при этом выздоровели 22 888 человек, сообщает Госкомитет по здравоохранению КНР.

По его данным, за сутки были зафиксированы 97 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 2230 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 76 936 человек.

Наибольшее число летальных исходов за последние сутки было зарегистрировано в провинции Хубэй – 96 случаев. Всего в провинции, где в декабре была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено более 64 тыс. случаев заражения. В субботу 1742 пациента выздоровели и были выписаны.

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Власти 21 провинции, автономного района и города центрального подчинения Китая сообщили о нулевом за минувшие сутки приросте заболевших. Кроме того, согласно данным, число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания пятый день подряд превышает количество новых случаев заражения.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах.

Напомним, Кувейтский блогер Сальва аль-Матири утверждает, что она разработала метод лечения нового типа коронавируса COVID-19, и потребовала за свою разработку 3,2 млрд долларов .

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус проник в 27 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" .

Видео: Reuters

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