В Кувейте создали "вакцину" от коронавируса за 3,2 млрд долларов

Кувейтский блогер Сальва аль-Матири утверждает, что она разработала метод лечения нового типа коронавируса COVID-19, жертвами которого стали более 2,3 тыс. человек.
В социальной сети Snapchat девушка потребовала за свою разработку 3,2 млрд долларов. Аль-Матири заявила, что отнесла труд с описанием лечения в посольство Китая в Кувейте.
"Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса", – сказала она подписчикам, демонстрируя распечатанные листы на имя посла Китая в Кувейте.
Перед этим аль-Матири разместила на своем канале в Youtube видеозапись, в которой потребовала положить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиардов долларов) за то, что она поделится найденным ею способом лечения коронавируса, вызвав шквал комментариев от арабоязычных пользователей.
Напомним, ранее вагон поезда Киев – Москва посадили на карантин из-за коронавируса – у одной из пассажирок обнаружили симптомы смертельно опасной болезни. Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России. У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу – там для нее выделили отдельный изолятор.
Подробнее о масштабах распространения эпидемии, количестве погибших и выживших читайте в материале "Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".
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