В Кувейте создали "вакцину" от коронавируса за 3,2 млрд долларов

Кувейтский блогер Сальва аль-Матири утверждает, что она разработала метод лечения нового типа коронавируса COVID-19, жертвами которого стали более 2,3 тыс. человек.

В социальной сети Snapchat девушка потребовала за свою разработку 3,2 млрд долларов. Аль-Матири заявила, что отнесла труд с описанием лечения в посольство Китая в Кувейте.

"Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса", – сказала она подписчикам, демонстрируя распечатанные листы на имя посла Китая в Кувейте.

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Перед этим аль-Матири разместила на своем канале в Youtube видеозапись, в которой потребовала положить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиардов долларов) за то, что она поделится найденным ею способом лечения коронавируса, вызвав шквал комментариев от арабоязычных пользователей.

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Напомним, ранее вагон поезда Киев – Москва посадили на карантин из-за коронавируса – у одной из пассажирок обнаружили симптомы смертельно опасной болезни. Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России. У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу – там для нее выделили отдельный изолятор.

Подробнее о масштабах распространения эпидемии, количестве погибших и выживших читайте в материале "Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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