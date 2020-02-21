Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Число жертв коронавируса возросло: сколько жизней унесла болезнь

21 февраля, 07:47

Выздоровели от коронавируса, по последним данным, 18442 человек

Число жертв коронавируса снова возросло – от болезни в самом Китае скончались 2238 человек, еще девять летальных случаев были зафиксированы в мире. Таким образам общее число умерших составило 2247 человек, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Кроме того, число зараженных в Китае достигло 75 245 человек, всего в мире – 76 498. Вылечить от смертельно опасной болезни удалось 18 442 человек.

Реклама

Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

В тренде
Трамп уволил топ-чиновника, который поддерживал Украину

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай мир болезни коронавирус заболевшие умершие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...