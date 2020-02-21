Число жертв коронавируса возросло: сколько жизней унесла болезнь

Выздоровели от коронавируса, по последним данным, 18442 человек

Число жертв коронавируса снова возросло – от болезни в самом Китае скончались 2238 человек, еще девять летальных случаев были зафиксированы в мире. Таким образам общее число умерших составило 2247 человек, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Кроме того, число зараженных в Китае достигло 75 245 человек, всего в мире – 76 498. Вылечить от смертельно опасной болезни удалось 18 442 человек.

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Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

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Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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