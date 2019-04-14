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Число жертв наводнения в Иране возросло до 76 человек

Сегодня, 13:53

Cтихией были затронуты 25 из 31 иранской провинции страны

Фото: AFP

Количество жертв наводнения в Иране возросло до 76 человек, сообщил глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи. По словам чиновника, сильные проливные дожди спровоцировали наводнения в 25 из 31 иранской провинции.

"Жертвами стихии стали 23 человека в провинции Фарс, 14 – в провинции Лористан, восемь – в провинции Гулистан, по пять – в провинциях Мазендеран, Хамадан и Хузестан, по три – в провинциях Северный Хорасан, Кохгилуйе и Бойерахмед , два – в провинции Илам, а также по одному – в провинциях Хорасан Резеви, Симнан, Керманшах, Кум, Исфахан, Казвин и Зенджан", – уточнил Шуджаи.

Турецкий Красный Полумесяц направил в пострадавшие от наводнения районы соседней страны пять фур с гуманитарной помощью.

Ранее мы сообщалио 70 жертвах наводнения. Из них четыре человека в Хузистане, Мазендеране и Лурестане пропали без вести, еще 768 человек по всей стране получили ранения. Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов.

Также в Китае наводнение в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун привело к гибели 10 человек, еще один числится пропавшим без вести. Потоком воды смыло 12 человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Спасатели продолжают проведение операции в районе наводнения.

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Тег Иран, потоп, наводнение, погибшие, потерпевший

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