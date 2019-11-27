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Число жертв растет, 15 человек пропали без вести: последствия землетрясения в Албании

27 ноября, 10:18

Из-за стихии пострадали около 650 людей

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

В Албании жертвами мощного землетрясения стали 23 человека. Об этом сообщает издание La Repubblica. Ранее мы писали о 20 погибших.

Кроме того, из-за землетрясения пострадали около 650 человек, еще 15 человек пропали без вести. Также сообщается, что к северу от Дурреса произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.

Тем временем спасательные работы продолжаются. Из руин спасатели вытащили 43 человек, которые пережили обрушение некоторых зданий.

По данным Геологической службы США, эпицентр первого землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Видео: Reuters

Напомним, что по данным местных властей магнитуда землетрясения составила 6,4. МИД Украины уже обратился к украинцам, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

Кроме того, в сентябре в Албании тоже произошло землетрясение, жертвами которого стали более ста человек.

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Албания землетрясение погибшие пострадавшие пропавшие без вести

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