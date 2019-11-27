Землетрясение в Албании: число жертв возросло до 20

Фото: REUTERS/Florion Goga

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство обороны. Ранее мы писали о девяти погибших.

Кроме того, по данным министерства здравоохранения, из-за стихии пострадали не менее 600 человек, им уже оказали помощь. Девять из них госпитализировали с опасными для жизни травмами.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Видео: Reuters

Напомним, что по данным местных властей магнитуда землетрясения составила 6,4. МИД Украины уже обратился к украинцам, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

Кроме того, в сентябре в Албании тоже произошло землетрясение, жертвами которого стали более ста человек.

Как мы уже писали, ранее сейсмологи предупредили, что в Украине также может произойти мощное землетрясение.

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