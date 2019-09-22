Количество жертв землетрясения в Албании превысило 100 человек

/ Фото: AFP

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 105. Повреждены сотни домов. Об этом сообщает The Washington Post.

Власти утверждают, что после землетрясения в субботу днем было зафиксировано более 100 последующих толчков.

Повреждения получили около 600 домов. В Тиране, Дурресе и некоторых других западных и центральных районах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.

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Ранее сообщалось, что в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. Ранее сообщалось о 68 пострадавших.

По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого дома, из-за появления на нем трещин, было эвакуировано людей, а из городского университета падали обломки кирпичей.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет приблизительно о 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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