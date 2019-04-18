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Смертельное ДТП на Мадейре: новые подробности, фото и видео

Сегодня, 00:25

В страшной аварии автобуса с туристами погибли 28 человек


Видео: Reuters

В Португалии на острове Мадейра в результате аварии с автобусом с туристами из Германии погибли 28 человек, еще 22 пострадали. Об этом сообщает местное издание Observador.

По информации издания, среди погибших – 11 мужчин и 17 женщин, всего в автобусе находилось порядка 50 человек.

Среди пострадавших – португальцы, водитель автобуса и местный гид.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на крутом повороте над склоном, на котором расположены несколько домов.

По одной из предварительных версий, из-за отказа тормозов автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.

Местные власти сообщили, что некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью.

Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на повороте, после чего автобус рухнул в 100-метровое ущелье.

Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали

Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.

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Тег автобус, ДТП, видео, Португалия, жертвы, туристы, Мадейра

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