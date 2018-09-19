Число жертв смертоносного тайфуна на Филиппинах выросло до 81

Сегодня, 09:38

Стихия вызвала оползни, поисково-спасательные работы будут продолжены

Фото: AFP
Фото: AFP

По меньшей мере 81 человек погиб на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут". Судьба еще около 70 жителей остается неизвестной.

Большинство жертв – более полусотни – приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон), где тайфун вызвал многочисленные сходы грунта в горной местности.

По его данным агентства "Синьхуа", наибольшее число пропавших без вести приходится на муниципалитет Итогон (провинция Бенгет). Представители экстренного штаба заявили, что поисково-спасательные работы будут продолжены.

Прямой экономический ущерб от удара стихии уже достиг 14,3 млрд филиппинских песо (около 264,3 млн долларов).

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни.

16 сентября, "Мангхут" обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В КНР жертвами непогоды стали пять человек, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Прямой экономический ущерб от удара стихии в пострадавших районах Китая достиг 5,2 млрд юаней (764 млн долларов).

Ранее сообщалось, что на Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" составило 65 человек.
Китай, Филиппины, жертвы, тайфун, пропавшие, пострадавшие, Мангхут
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте: 30 погибших

16 Сентября, 22:24

Всего в шахте на момент происшествия находились 43 горняка

Другие страны

Фото: AFP

Разрушенные дома, затопленные поля и улицы: тайфун "Мангхут" продолжает бушевать, фото и видео

16 Сентября, 17:21

Скорость ветра достигает 190 километров в час
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Супер-тайфун на Филиппинах: появились впечатляющие фото и видео

15 Сентября, 11:38

Ураган пятой категории привел к массовым разрушениям

Другие страны

На Филиппины обрушился мощнейший тайфун "Мангхут"

15 Сентября, 02:05

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек
Загрузка...