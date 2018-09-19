Число жертв смертоносного тайфуна на Филиппинах выросло до 81

По меньшей мере 81 человек погиб на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут". Судьба еще около 70 жителей остается неизвестной.

Большинство жертв – более полусотни – приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон), где тайфун вызвал многочисленные сходы грунта в горной местности.

По его данным агентства "Синьхуа", наибольшее число пропавших без вести приходится на муниципалитет Итогон (провинция Бенгет). Представители экстренного штаба заявили, что поисково-спасательные работы будут продолжены.

Прямой экономический ущерб от удара стихии уже достиг 14,3 млрд филиппинских песо (около 264,3 млн долларов).

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни.

16 сентября, "Мангхут" обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В КНР жертвами непогоды стали пять человек, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Прямой экономический ущерб от удара стихии в пострадавших районах Китая достиг 5,2 млрд юаней (764 млн долларов).

Ранее сообщалось, что на Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" составило 65 человек.