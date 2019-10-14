Число жертв тайфуна в Японии растет, спасатели борются с последствиями стихии (фото, видео)

В районах, через которые прошел тайфун, восстанавливают инфраструктуру

В Японии из-за тайфуна "Хагибис", который стал самым мощным за последние 60 лет, погибли 37 человек, пропавшими без вести считаются 13 человек, а травмированными вследствие стихии – 200. Такие данные приводит телеканал ТBS. Ранее сообщалось о 35 погибших.

В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без электричества остаются около 53 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

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Видео: Reuters

Отмечается, что в районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня 14 октября. Днем ранее на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты.

Видео: Reuters

Аэропорты "Нарита"и "Ханэда" 14 октября принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился обрушился на самые густонаселенные районы Японии в субботу. Метеослужбы накануне этого предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

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