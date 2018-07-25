Число жертв терактов на юге Сирии возросло до 50

В результате серии взрывов в Эс-Сувайде погибли 50 человек, 78 были ранены

Череда взрывов в сирийской провинции Эс-Сувайда стоила жизни 50 людям, еще 78 были ранены. Такие цифры приводит руководитель местного управления здравоохранения.

Сообщается, что взрывы были осуществлены террористами-смертниками, которые принадлежали к террористической организации "Исламское государство". Трагические события произошли на той территории, которую контролирует официальное правительство Сирии.

В столице провинции городе Эс-Сувайда взрывов было по меньшей мере два, причем один смертник взорвал себя. Также атаке исламистов подверглись некоторые близлежащие деревни.

По данным сирийского государственного информагентства САНА, ещё двоих террористов успели уничтожить прежде, чем они привели в действие взрывные устройства. Губернатор Эс-Сувайды Амер аль-Эши сообщил, что ещё один исламист арестован.

"Сейчас город Эс-Сувайда в безопасности", – сказал губернатор.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

В мае в сирийской провинции Идлиб взорвался автомобиль, припаркованный рядом со зданиями больницы и управления юстиции. Погибли 12 человек, 25 были ранены.