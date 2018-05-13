В Сирии произошел теракт: 12 человек погибли, более 20 пострадали

Сегодня, 16:23

У здания больницы взорвали заминированный автомобиль

Фото: www.aa.com.tr
Фото: www.aa.com.tr

На северо-западе Сирии, в провинции Идлиб, произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек, еще 25 получили ранения. Об этом сообщает "Анадолу".

По словам главы службы гражданской обороны в городе Мустафы Хадж Юсуфа, заминированный автомобиль взорвали у здания больницы и вблизи управления юстиции провинции. Из-за взрыва пострадали близлежащие здания и автомобили.

Не так давно в результате взрыва в семиэтажном жилом доме в городе Идлиб, Сирия, погибли не менее 15 человек, 36 пострадали. Большая часть пострадавших – это дети.

А в результате взрыва в сирийском Алеппо погибли по меньшей мере 20 человек.

Также теракт произошел в Париже. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Правоохранители задержали его родителей. В настоящее время они находятся под арестом. Их допрашивают сотрудники полиции.

 
Сирия, теракт, погибшие, раненые, пострадавшие

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