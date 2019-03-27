Членство Грузии в НАТО: что на самом деле пообещал Столтенберг и каковы шансы Тбилиси вступить в Альянс

Если возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но большая часть Альянса просто не станет воевать с РФ

Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.

Членство Грузии в НАТО: что на самом деле пообещал Столтенберг и каковы шансы Тбилиси вступить в Альянс Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg 2019-03-27T07:28:00+02:00 Другие страны Если возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но большая часть Альянса просто не станет воевать с РФ

Грузия присоединится к НАТО, несмотря на протесты России. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время своего двухдневного визита в Грузию, где проходят учения "НАТО-Грузия-2019". Москва ответила в присущей ей манере, мол, такие заявления "разжигают костер войны" с Абхазией и Цхинвальским регионом. Грузинские и, в особенности, украинские СМИ восприняли слова Столтенберга чуть ли не как обещание принять Грузию в ряды Альянса. Но на самом деле ничего нового генсек НАТО не сказал. То же самое Столтенберг говорил и на последнем саммите Альянса в Брюсселе. Правда в итоговой декларации брюссельского саммита, как уже писал ранее сайт "Сегодня", формулировки по перспективе членства Украины и Грузии в НАТО несколько отличаются. Обогнала ли Грузия на пути к Альянсу Украину, и сможет ли Тбилиси вступить в НАТО, даже несмотря на оккупированные Россией территории, выяснял сайт "Сегодня".

Развитие отношений

Отсчет истории сближения как Грузии, так и Украины с НАТО можно начинать с 1992 года, когда сначала Киев присоединился к Совету евроатлантического партнерства, а затем через два года аналогичный шаг сделал и Тбилиси. И если бы не внутриукраинские политические перипетии с "Кучмагейтом" и "Кольчужным скандалом", как пишет первый секретарь СНБО Владимир Горбулин в своей новой книге "Мой путь в зазеркалье", возможно, отношения Украины с НАТО развивались бы абсолютно по другой траектории. Ведь еще в 1997 году в Мадриде Украине удалось подписать с Альянсом Хартию об особом партнерстве и основать Комиссию Украина-НАТО.

Очередное, как любят говорить дипломаты, окно возможностей для сближения с Альянсом появилось накануне саммита НАТО в Бухаресте, где и Украина, и Грузия имели все шансы получить План действий по членству. Но, по словам посла Украины в Грузии Игоря Долгова, в 2008 году в Бухаресте Владимиру Путину удалось переубедить Ангелу Меркель и французов.

"И было принято решение не давать Украине и Грузии ПДЧ, а вместо этого (в итоговой декларации саммита – Авт.) написать, что они станут членами Альянса в будущем. Напомню, саммит НАТО в Бухаресте в 2008-м был в начале апреля, а в начале августа началась российская агрессия против Грузии", – напоминал сайту "Сегодня" Игорь Долгов на XIII Совещании руководителей заграничных диппредставительств в Киеве.

По мнению многих авторитетных экспертов и аналитиков, тогда в 2008-м Запад просто "проглотил" военную агрессию России против Грузии, не введя никаких санкций, а Вашингтон объявил о пресловутой перезагрузке отношений с Москвой. Ровно через шесть лет Россия аннексирует Крым и оккупирует часть Донецкой и Луганской областей, чтобы не допустить дальнейшего сближения Украины с ЕС и НАТО. Однако некоторые американские дипломаты, а в прошлом decision makers (люди, принимавшие решения – Авт.) в охлаждении отношений между Киевом и НАТО до сих пор видят ошибки исключительно Украины.

В интервью сайту "Сегодня" на полях последнего саммита НАТО в Брюсселе экс-замгенсека Альянса до 2016 года Александр Вершбоу говорил: "В 66-м пункте (итоговой декларации саммита – Авт.) говорится: "в свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы придерживаемся своих решений, принятых на встрече на высшем уровне в Бухаресте и последовавших за этим саммитах". Это очень хорошо для Украины, я бы сказал, потому что вспомните, как после 2010 года, когда Янукович протолкнул принятие закона о внеблоковом статусе, многие союзники заявили, что обязательства Бухареста отменены. Поэтому, даже если Украина возобновила свое стремление к членству, знаете, это как игра в монополию, когда вы возвращаетесь назад, чтобы сделать шаг вперед".

Грузия продвинулась дальше?

Правда, в итоговой декларации последнего саммита НАТО в Брюсселе есть несколько других не менее интересных моментов. К примеру, в пункте 65 Грузия признается страной-аспирантом, которая "станет членом НАТО и ПДЧ является неотъемлемой частью этого процесса". Что же касается Украины, то в пункте 66 итоговой декларации говорится: "Мы тверды в своей поддержке права Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне. В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы придерживаемся своих решений, принятых на встрече на высшем уровне в Бухаресте и последовавших за этим саммитах".

Ни о перспективе членства Украины в НАТО (хоть и есть остыл к решению Бухареста, где за Украиной признавалось право членства в Альянсе), ни о ПДЧ в итоговой декларации брюссельского саммита речь не идет. К тому же, все чаще от американских дипломатов и экспертов можно услышать призывы рассмотреть возможность вступления Грузии в НАТО уже в ближайшем будущем.

Ранее сайт "Сегодня" уже писал, что в конце января в одном из своих материалов директор программ Heritage Foundation Люк Коффи написал, что на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля отношения НАТО и Грузии должны перейти на новый уровень. Коффи наверняка намекает Альянсу всерьез задуматься над предоставлением Тбилиси ПДЧ. Более того, аналитик утверждает, что в Грузии согласны на вступление в НАТО даже без оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии в качестве временной меры, пока территориальная целостность Грузии не восстановится.

Позже в интервью "Голосу Америки" бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес заявил: "Я считаю, что НАТО должна пригласить Грузию в свои ряды на следующем саммите. Восточная Германия была оккупирована советскими войсками, но, несмотря на это, Североатлантический альянс принял Германию в свои ряды. Поэтому, думаю, можно решить и вопрос с Грузией".

При этом еще летом во время XIII Совещания руководителей заграничных диппредставительств в Киеве посол Украины в Грузии не согласился с утверждением корреспондента сайта "Сегодня" о том, что в сотрудничестве с НАТО Тбилиси продвинулся дальше Киева. По словам Игоря Долгова, в отличие от Украины, которая уже давно имеет такой формат встреч с Альянсом на самом высоком уровне, как Комиссия, на последнем саммите НАТО в Брюсселе Грузия впервые имела отдельную вместе с Украиной такую встречу с НАТО.

"Насколько кто дальше продвинулся? Давайте откровенно говорить, что сравнивать оборонные возможности Грузии и Украины неуместно. За последние четыре года украинские ВС удвоились в количестве. Количественно наша армия одна из самых больших и сильных в Европе. И если посмотреть на стратегию НАТО, сейчас она заключается в сдерживании Российской Федерации. Что нужно для сдерживания? Для сдерживания нужна сила – ее нужно показывать. Главный сдерживающий фактор НАТО сегодня – Украина. Потому что Украина воюет, реально оттягивает на себя значительные военные ресурсы РФ и сдерживает на фронте Москву силами наших бойцов от продвижения вперед", – ответил сайту "Сегодня" Игорь Долгов.

Больше политики, чем конкретики

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время его двухдневного визита в Грузию прозвучало достаточно четко: "Грузия движется в правильном направлении, и я призываю вас продолжать работу и использовать все возможности, чтобы играть важную роль в нашем Альянсе, и в итоге стать его членом… надеемся скоро увидеть вас в НАТО".

Директор Института мировой политики Евгений Магда советует не абсолютизировать заявление Столтенберга по целому ряду причин. Во-первых, оно было сделано на фоне командно-штабных учений НАТО, которые проходят в Грузии, и в которых принимают участие почти все члены Альянса.

"И здесь я говорю не столько о грузинском гостеприимстве, сколько о политической целесообразности. Просто нужно понимать, что давление на Россию осуществляется, среди прочего, и подобными заявлениями. Понятно, что это политический реверанс. Для Украины здесь урок в том, что мы должны поддерживать Грузию, а не завидовать, а Грузия, со своей стороны, должна поддерживать нас. Только так мы вступим в Альянс. Во-вторых, для Украины такое заявление звучит позитивно, хоть мы в нем и не прозвучали, но для этого нужно ждать, как минимум, совместных учений НАТО и Украины. В-третьих, сомневаюсь, что среди всех стран-членов Альянса не найдется хоть одна, которая не будет ставить палки в колеса на пути членства как Грузии, так и Украины в НАТО", – сказал сайту "Сегодня" Евгений Магда.

Ни для кого не секрет, что даже через десять лет после Бухареста Берлин и Париж своего мнения не изменили. Во время двухдневного визита в Тбилиси в августе прошлого года Ангела Меркель заявила: "Честно говоря, я не вижу скорого вступления Грузии в НАТО, именно в контексте Абхазии и Южной Осетии. По моему мнению, мы не можем говорить о быстром членстве. Такова позиция Германии, она такой останется".

По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, для НАТО оккупированные территории в Грузии повышают риск конфликта с Россией, который может просто расколоть Альянс. Ведь если вдруг возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, то будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне. По мнению Николая Капитоненко, большая часть стран-членов Альянса просто не станет воевать с Россией из-за Грузии, что будет означать конец Альянса.

"В Вашингтонском договоре написано, что членом НАТО может стать любая европейская страна, которая является демократией. Там ничего нет о спорах и конфликтах с соседями, или территориях, которые пытаются отделиться и т.д. Но в 90-х, когда ситуация в Европе полностью изменилась, и стало понятно, что многие захотят вступить в НАТО, лидеры стран НАТО достигли неформальной договоренности, что страны, которые хотят вступить, сначала должны уладить территориальные споры с соседями. И все это было по той же причине, чтобы уменьшить риск любых конфликтов, в которые могли втянуть остальных членов Альянса", – сказал сайту "Сегодня" Николай Капитоненко.

Как известно, недавно Украина юридически закрепила курс на НАТО и ЕС в Конституции.

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.