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ЦИК Беларуси рассказала, сколько людей пришли на выборы

18 ноября, 03:57

Участки для голосования закрылись в 20.00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Беларуси явка на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва составила 70,72%.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК, выборы состоялись по 109 из 110 округов.

Участки для голосования закрылись в 20.00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Всего на выборах был сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

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Видео: Reuters

В Беларуси выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

На нынешних выборах могли проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

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Напомним, что предыдущие выборы в Палату представителей Беларуси проходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим.

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