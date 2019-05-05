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Циклон "Фани" добрался до Бангладеша: всего известно о 28 погибших

5 мая, 11:08

Шесть человек из Бангладеша погибли от попадания молнии

Циклон Фанни накрыл Бангладеш, пройдя через восточное побережье Индии.

В результате как минимум 28 человек погибли, передает Al Jazeera. Из них 16 человек в Индии и 12 в Бангладеш.

"Шесть человек погибли, попав под удары падающих деревьев или разрушенных стен, и еще шесть человек погибли от попадания молнии", – сказал бангладешский чиновник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Беназир Ахмед.

Синоптики прогнозируют мощные ливни и порывы ветра до 200 км/ч. Власти Бангладеш заявили об эвакуации более миллиона человек. По меньшей мере 36 сел были затоплены штормом, а более 2000 домов разрушено.

Ранее мы сообщали о 16 погибших в результате циклона.

Напомним, что в связи с ураганом в Индии эвакуировали более миллиона человек. Людей селили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Также власти страны приостанавливают работу железнодорожного и воздушного транспорта. Так, Министерство железных дорог Индии заявило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата. А управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропортов в Бхубанешваре и в Калькутте.

По разным оценкам, это самый мощный циклон, который ударил по этому прибрежному штату за последние 20 лет.


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Тег Индия, жертвы, ураган, непогода, циклон

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Источник:

AFP

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