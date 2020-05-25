Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик: в ВОЗ сделали тревожное предупреждение

25 мая, 22:38

Елена Вус

Вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом

Эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии, Африке указывает на то, что мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы – прямо в середине первой волны", – заявил он на брифинге.

Реклама

Представитель ВОЗ отметил, что COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.

"Мы можем получить второй пик в этой волне: такое происходило с пандемиями в прошлом. (. . .) При пандемии испанского гриппа. Мы получили второй пик, не обязательно вторую волну", – отметил Райан.

С целью избежать второго пика заболевания, страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии должны продолжать проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи, осуществлять прочие меры в сфере здравоохранения, подчеркнул он.

По словам Райана, позднее в этом году необходимо заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.

В тренде
Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

Реклама

Также Райан поздравил Испанию, которая смогла сдержать распространение болезни.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) заявила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавируса.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфилд сообщил, что вторая волна распространения коронавируса может начаться зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны
Турция истребляет российские ЗРК
Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии: видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...