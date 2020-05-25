COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик: в ВОЗ сделали тревожное предупреждение

Вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом

Эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии, Африке указывает на то, что мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы – прямо в середине первой волны", – заявил он на брифинге.

Реклама

Представитель ВОЗ отметил, что COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.

"Мы можем получить второй пик в этой волне: такое происходило с пандемиями в прошлом. (. . .) При пандемии испанского гриппа. Мы получили второй пик, не обязательно вторую волну", – отметил Райан.

С целью избежать второго пика заболевания, страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии должны продолжать проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи, осуществлять прочие меры в сфере здравоохранения, подчеркнул он.

По словам Райана, позднее в этом году необходимо заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.

В тренде Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

Реклама

Также Райан поздравил Испанию, которая смогла сдержать распространение болезни.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) заявила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавируса.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфилд сообщил, что вторая волна распространения коронавируса может начаться зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама