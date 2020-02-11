"Деэскалация" по-сирийски: в Идлибе сбили вертолет войск Асада (видео)

В сирийской провинции Идлиб, которая входит в зону деэскалации, потерпел крушение вертолет вооруженных сил, подконтрольных диктатору Башару Асаду.

Об этом 11 февраля сообщили в сирийской оппозиции и Министерство обороны Турции.

По предварительной информации вертолет Ми-8 был сбит и рухнул южнее города Идлиб, на территории, которая контролируется оппозицией. В результате погибли три человека: два пилота воздушного судна и бригадный генерал сирийских войск.

Кроме того, в турецком Минобороны сообщили, что сирийские войска отступили от населенного пункта Найраб.

В то же время, по данным газеты Milliyet, в приграничную с Идлибом турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать колонны со спецназом и бронетехника. В частности, в город Искендерун по железной дороге перебросили 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые распределят между пограничными частями.

Напомним, накануне Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по позициям подконтрольных Башару Асаду военных, в результате чего погибли около сотни военнослужащих. Атака была совершена в ответ на артиллерийский обстрел турецкого наблюдательного пункта в Идлибе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама