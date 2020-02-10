Турция атаковала войска Асада в Сирии: более 100 погибших

Идлиб, Сирия / Фото: AFP

В ответ на артиллерийский обстрел турецкого наблюдательного пункта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по позициям военных, подконтрольных сирийскому диктатору Башару Асаду.

Об этом заявили 10 февраля в Министерстве национальной обороны Турции, отметив, что в результате множество сирийских военнослужащих и техники было уничтожено.

"Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима. Был нейтрализован 101 солдат режима, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", – утверждают в оборонном ведомстве.

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Указывая "нейтрализацию" в своих докладах, турецкие военные, как правило, подразумевают физическую ликвидацию либо взятие в плен.

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Напомним, ранее в этот день стало известно об атаке сирийских военных на позиции турок в Идлибе. В результате 5 турецких солдат погибли и еще пятеро получили ранения.

Стоит отметить, что это была уже вторая атака войск Асада на позиции Турции в Сирии за неделю – 3 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели восьми человек в результате артобстрела. Позже в Анкаре заявили о нанесении ударов по 54 целям в Сирии в ответ.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале новой военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Ее целью было создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции миллионы сирийских беженцев. Спустя две недели боевые действия прекратились, а Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путинымо совместном военном патрулировании района.

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