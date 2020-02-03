Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Турция начала стягивать бронетехнику к границе Сирии

3 февраля, 03:56

СМИ сообщают, что более 200 турецких танков пересекли сирийскую границу

/ Фото: Getty Images

Армия Турции перебрасывает бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб, где силы Башара Асада и России усилили свое наступление против сирийской оппозиции. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил "принять меры" из-за этого наступления.

О переброске техники сообщает проправительственная турецкая газета "Анадолу".

"Очередная колонна бронетранспортеров и танков дошла до района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом", — пишет издание.

Реклама

Отмечается, что технику перебросили на границу с Сирией "в целях усиления военных частей, дислоцированных в приграничных районах". О наступлении армии Асада в сообщении не упоминается.

В то же время проасадовское издание Al Masdar News сообщило со ссылкой на источник в провинции Хама, что более 200 турецких танков пересекли сирийскую границу.

В тренде
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit
Фото: REUTERS/Simon Dawson

Они якобы хотят заблокировать наступление армии Асада на город Саракиб, расположенный на перекрестке двух трасс — Латакия-Алеппо и Алеппо-Дамаск.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Сириибудет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию.Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сирия Турция граница танки военная операция Реджеп Эрдоган

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
"Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусеДругие страны
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогу
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...