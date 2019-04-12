Дело Ассанжа: российским хакерам могут запретить покидать Эквадор

Прокуратура может попросить суд принять ограничительные меры в их отношении

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Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома не исключила, что прокуратура запретит покидать страну двум российским хакерам, якобы связанным с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

"В настоящее время они все еще находятся в стране. Мы обмениваемся информацией с прокуратурой. Прокуратура в свою очередь, если посчитает, что для этого есть основания, может попросить суд принять ограничительные меры в их отношении", — сказала министр, отвечая на вопрос, запрещено ли предполагаемым хакерам выезжать из страны.

Ранее на пресс-конференции Рома сообщила, что есть основания считать, что Ассанж был связан с российскими хакерами, живущими в Эквадоре. В посольстве РФ в Эквадоре пока не смогли прокомментировать данную ситуацию.

Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

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