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День знаний по-белорусски: массовый бунт студентов против Лукашенко (видео)

1 сентября, 12:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Учащиеся вузов решили выразить протест против действующей власти

Белорусские студенты присоединились к самым массовым антиправительственным протестам в истории своей страны и отметили День знаний демонстрациями.

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В частности, как сообщает TUT.by, 1 сентября в Минске учащиеся сразу нескольких ведущих вузов Беларуси вышли на улицы и прошли маршами, либо организовали манифестации.

Среди них оказались студенты Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного экономического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

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С собой учащиеся несут бело-красно-белые флаги и транспаранты с антиправительственными лозунгами. Некоторые из них выстроились в колонны и двинулись в сторону центра города.

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Через некоторое время ОМОН начал разгонять участников акции – не менее 18 человек были задержаны.

Напомним, что Беларусь с 9 августа охвачена антиправительственными акциями. Они начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым в первом туре победил Александр Лукашенко. Остальные кандидаты такие результаты не признали.

Стоит отметить, что сам Лукашенко отказывается признавать общенародный характер протестов и неоднократно оскорбительно высказывался об их участниках, называя их "людьми с приличным криминальным прошлым".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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забастовка студенты Беларусь вузы акция протеста 1 сентября день знаний демонстрация университеты
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