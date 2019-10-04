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Дерзкое преступление в Индии: украдены останки Махатмы Ганди

4 октября, 04:32

На стене с портретом индийского "отца нации" преступники оставили оскорбительную надпись

Махатма Ганди

Махатма Ганди / Фото: Wikipedia

Неизвестные похитили останки философа и индийского государственного деятеля Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале, расположенном в центральной части Индии.

О пропаже праха "отца нации" стало известно на следующий день после крушения лодки в Индии – 1 октября, когда в Индии отмечали в день 150-ую годовщину со дня рождения Ганди.

Преступники также оставили на стене с его изображением слово "предатель".

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Фото: India Today

По факту случившегося начато расследование – следователи изучают записи с камер наблюдения.

Местные власти возлагают ответственность за случившееся на индийских радикалов, которые не простили Ганди призывы к примирению индуистов с мусульманами.

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Напомним, философию Ганди прозвали "гандизмом" – он проповедовал путь абсолютизируемого ненасилия. В 1948 году он стал жертвой покушения со стороны радикально настроенных индуистов, после чего его тело кремировали и выставили в нескольких мемориалах в различных частях Индии.

И все же окончательно его идеям осуществиться было не суждено – индийские власти до сих пор не решили проблему с мусульманами. Например, в августе был изменен статус населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир. А ранее на границе этого штата с Пакистаном прогремел взрыв.

А несколько лет назад Верховный суд Индии постановил отменить практику так называемого "мгновенного развода" мусульман, назвав ее противоречащей конституции

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