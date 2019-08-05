Парламент Индии отменил особый статус Кашмира

Члены верхней палаты индийского парламента поддержали инициативу о реформировании находящегося на границе с Пакистаном штата Джамму и Кашмир.
На состоявшемся 5 августа заседании 125 индийских депутатов проголосовали за преобразование штата в две союзные территории и отмену статьи Конституции о его особом статусе. Против этого выступил 61 парламентарий.
На следующий день ожидается рассмотрение законопроекта нижней палатой парламента.
Напомним, ранее в этот же день местный министр внутренних дел Амит Шах сообщил в парламенте, что президент Индии отменил действие статьи 370 Конституции, которая предоставляла особый статус штату Джамму и Кашмир.
В трендеВ Киевской области выпал снег
Шах предложил парламенту законопроект о разделении Джамму и Кашмира на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.
Это позволит жителям других регионов Индии приобретать землю в Джамму и Кашмире, лишит территорию своего флага, а также, как и в других частях страны, зарезервирует место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств.
Мы также писали, что ранее в этом году Кашмир стал эпицентром обострения между Индией и Пакистаном – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишилось двух военных самолетов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк