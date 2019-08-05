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Парламент Индии отменил особый статус Кашмира

Сегодня, 17:48

Верхняя палата парламента решила уравнять неспокойный штат в правах с остальными регионами

/ Фото: AFP

Парламент Индии отменил особый статус Кашмира https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Другие страны Верхняя палата парламента решила уравнять неспокойный штат в правах с остальными регионами

Члены верхней палаты индийского парламента поддержали инициативу о реформировании находящегося на границе с Пакистаном штата Джамму и Кашмир.

На состоявшемся 5 августа заседании 125 индийских депутатов проголосовали за преобразование штата в две союзные территории и отмену статьи Конституции о его особом статусе. Против этого выступил 61 парламентарий.

На следующий день ожидается рассмотрение законопроекта нижней палатой парламента.

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Напомним, ранее в этот же день местный министр внутренних дел Амит Шах сообщил в парламенте, что президент Индии отменил действие статьи 370 Конституции, которая предоставляла особый статус штату Джамму и Кашмир.

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Шах  предложил парламенту законопроект о разделении Джамму и Кашмира на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Это позволит жителям других регионов Индии приобретать землю в Джамму и Кашмире, лишит территорию своего флага, а также, как и в других частях страны, зарезервирует место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств.

Мы также писали, что ранее в этом году Кашмир стал эпицентром обострения между Индией и Пакистаном – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишилось двух военных самолетов.

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Индия Пакистан автономия особый статус Кашмир

Источник: ТАСС

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