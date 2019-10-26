Десятки тысяч чилийцев снова вышли на акции протеста

Участники акции попытались ворваться в здание Конгресса Чили, что привело к его эвакуации

Десятки тысяч чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в столице, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах.

Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии. К настоящему моменту манифестация проходит мирно.

Акции протеста проходят и в других городах Чили. В Вальпараисо в ходе манифестации вспыхнули беспорядки. Участники акции попытались ворваться в здание Конгресса Чили, что привело к его эвакуации.

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Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, который были привлечены к обеспечению порядка в городах.

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Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Чили полторы недели назад после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Акции сопровождались поджогами и мародерством – в частности, демонстранты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности в Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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