Дети убитого журналиста Хашуджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты— СМИ
Дети могут получить значительные суммы, если попросят помиловать представителей саудовской власти высокого ранга
Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашуджи получают от властей Саудовской Аравии недвижимость и значительные выплаты "в качестве компенсации за убийство своего отца". Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц королевства, а также на источники, близкие к семье Хашуджи.
Выплаты, поясняют источники, "проводятся в рамках усилий Саудовской Аравии заключить долгосрочное соглашение с членами семьи Хашуджи" с целью обеспечить их "сдержанность в публичных заявлениях" в отношении убийства журналиста. "Вашингтон пост" подчеркивает, что за последние месяцы его дети "воздерживались от любого рода резкой критики в адрес королевства", несмотря на то, что смерть их отца "привела к всеобщему возмущению".
Кроме того, по сведениям источников, саудовские власти могут дополнительно выплатить каждому из двух сыновей и двух дочерей журналиста "десятки миллионов долларов" в рамках переговоров "по улаживанию дела", которые начнутся в ближайшие месяцы, сразу после завершения судебного процесса над подозреваемыми в убийстве Хашуджи. Согласно условиям возможной сделки, дети обозревателя "Вашингтон пост" могут получить значительные суммы, если попросят помиловать тех представителей саудовской власти высокого ранга, которых суд, возможно, приговорит к смертной казни.
Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября.
Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.
Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.
Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
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