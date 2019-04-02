Дети убитого журналиста Хашуджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты— СМИ

Дети могут получить значительные суммы, если попросят помиловать представителей саудовской власти высокого ранга

Фото: AFP

Дети убитого журналиста Хашуджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты— СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-04-02T04:18:02+03:00 Другие страны Дети могут получить значительные суммы, если попросят помиловать представителей саудовской власти высокого ранга

Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашуджи получают от властей Саудовской Аравии недвижимость и значительные выплаты "в качестве компенсации за убийство своего отца". Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц королевства, а также на источники, близкие к семье Хашуджи.

Выплаты, поясняют источники, "проводятся в рамках усилий Саудовской Аравии заключить долгосрочное соглашение с членами семьи Хашуджи" с целью обеспечить их "сдержанность в публичных заявлениях" в отношении убийства журналиста. "Вашингтон пост" подчеркивает, что за последние месяцы его дети "воздерживались от любого рода резкой критики в адрес королевства", несмотря на то, что смерть их отца "привела к всеобщему возмущению".

Кроме того, по сведениям источников, саудовские власти могут дополнительно выплатить каждому из двух сыновей и двух дочерей журналиста "десятки миллионов долларов" в рамках переговоров "по улаживанию дела", которые начнутся в ближайшие месяцы, сразу после завершения судебного процесса над подозреваемыми в убийстве Хашуджи. Согласно условиям возможной сделки, дети обозревателя "Вашингтон пост" могут получить значительные суммы, если попросят помиловать тех представителей саудовской власти высокого ранга, которых суд, возможно, приговорит к смертной казни.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.

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