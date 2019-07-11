Девять оленей в Японии умерли, наевшись пластика

Масса пластикового мусора и пакеты с закусками были извлечены из их желудков оленей

Фото зарубежных СМИ.

Девять оленей в знаменитом парке на западе Японии погибли после проглатывания пластиковых пакетов, передают зарубежные СМИ.

В парке Нара (Nara Park), как отмечается, более 1000 оленей, и туристам позволено кормить их специальными крекерами без сахара, которые продаются в магазинах поблизости. Крекеры – не в полиэтиленовых пакетах, но люди все еще несут их. Ветеринары говорят, что олени могут ассоциировать пластик с едой.

Фонд охраны оленей парка сообщил, что девять из 14 умерших с марта оленей имели пластик в желудке. Масса пластикового мусора и пакеты с закусками были извлечены из их желудков, причем в одном из случаев количество пластика достигало 4,3 кг.

Ветеринар сообщил, что олени, которые погибли, были настолько худыми, что были видны кости.

Напомним, после того, как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана: в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

Среди всех стран в мире больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн. тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн. тонн в год.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

Также в прошлом году стало известно о загрязнении одной из самых туристических стран мира – Доминиканы. Всего за неделю местные власти при помощи волонтеров убрали с побережья около 60 тонн мусора.

Смесь пластикового мусора занимает площадь более чем в полтора миллиона квадратных километров. На этой территории можно разместить почти три Украины.

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