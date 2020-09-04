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"Действительно опасно": сбежавшая из Беларуси участница протестов рассказала о ситуации в стране

4 сентября, 21:36

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Сейчас женщина живет в Киеве

Одна из участниц протестов в Беларуси блогер и певица Руся Шукюрова сбежала из страны в Киев. Что ей пришлось пережить на родине, женщина рассказала в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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По ее словам, она была вынуждена бежать из Беларуси, так как находиться там было просто опасно.

"Действительно, в Беларуси опасно. И несмотря на то, что вся правда о ситуации открыта. То есть люди во всем мире видят факты, что происходит. Но пребывать в этой среде – это очень сложно. Я вот разговариваю, а у меня пальцы дрожат. Не секрет, что я работаю с оппозиционными политиками. Занимаюсь постановкой голоса. Эта предвыборная кампания оппонентов Лукашенко тоже нуждалась в моей работе. Я наблюдаю, как к людям, которые работали с оппонентами Лукашенко, просто приходят – просто среди белого дня, забирают из дома, ведут и шьют какие-то непонятные уголовные дела", – рассказала Шукюрова.

Она добавила, что именно это ее очень напугало. Ведь даже в дом, который она снимала у одного политика, посреди ночи врывались люди в балаклавах и угрожали. Уезжать из страны, по словам Руси, было тяжело, но она чувствует себя более безопасно в Украине.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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