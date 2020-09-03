В Беларуси двоих телеведущих и двоих соратников Тихановской посадили под арест

В Беларуси продолжаются аресты оппозиционеров и несогласных с политикой Александра Лукашенко граждан. Сегодня, 3 сентября, минский суд арестовал на 10 суток бывшего ведущего государственного белорусского телевидения Дениса Дудинского. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Телеведущего арестовали за участие в протестах.
Также на 10 суток арестовали уволенного за антиправительственные высказывания телеведущего Дмитрия Кохно. Оба ведущих провели ночь в СИЗО в ожидании суда.
Повторно на 15 суток арестовали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову – также за участие в протестах. Причем Ковалькова была повторно задержана, когда вышла из изолятора, отбыв наказание в 10 суток.
15 суток ареста получил еще один член президиума Координационного совета, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Он был задержан одновременно с Ковальковой в конце августа и сегодня у обоих истекал срок ареста.
Напомним, сегодня Лукашенко провел кадровые перестановки в рядах силовиков, а кроме того, на встречу с ним из Москвы прилетели российские чиновники. В частности, российский премьер Михаил Мишустин.
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