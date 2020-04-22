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Динамика замедлилась: в Канаде за сутки выявлено около 1,6 тысячи заразившихся коронавирусом

22 апреля, 04:03

Елена Кузьмич

Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек, Онтарио и Альберта

Число заразившихся коронавирусом в Канадеза сутки увеличилось на 1 591, до 38 422. Об этом сообщил Минздрав страны.

Темпы роста числа новых заразившихся в стране замедлились, в понедельник их было зафиксировано 2 045. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (20 126), Онтарио (11 735) и Альберта (3 095). Тест на наличие коронавируса прошли 569,8 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1 834 инфицированных умерли, 13,1 тыс. человек вылечились. Случаи заражения отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут. В понедельник сообщалось, что все пять заболевших в регионе Северо-Западные территории полностью вылечились.

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9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,5 млн человек, зафиксировано около 175 тыс. смертельных исходов.

Напомним, что в Канаде число умерших из-за коронавируса перевалило за тысячу.

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Канада карантин коронавирус

Источник: ТАСС

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