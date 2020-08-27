Дипломатическая бойня: Лукашенко рассказал о коварных "планах" Польши

Президент Бералуси Александр Лукашенко, который продолжает игнорировать звонки европейских лидеров, утверждает, что против его страны якобы началась "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает БЕЛТА.
"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – сказал он.
При этом Лукашенко продолжает утверждать, что для его страны существует угроза на западных границах.
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"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил он.
Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность. Он утверждает, что со стороны Литвы к западным границам Беларусь подходят войска НАТО. Кроме того, он говорит, что Запад "уже тащит "альтернативного президента".
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