ДТП под Каменцем: Следком Беларуси возбудил уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Каменцем в Беларуси, где один ребенок погиб и шесть детей пострадали. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

"Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан по подозрению в совершении преступления, он допрошен", – проинформировала Юлия Гончарова.

Напомним, 13 мая, около 7 часов утра юношеская футбольная команда из Украины попала в ДТП на трассе "Каменец – Шерешево – Свислочь". Один ребенок погиб.

"У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – отметили в Минздраве государства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для эвакуации детей, которые пострадали в ходе ДТП в Беларуси, могут отправить медицинскую авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.