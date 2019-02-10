ДТП с автобусом в Израиле: два человека погибли, десятки раненых
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
В Израиле в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли два человека и более 40 получили ранения. Об этом сообщает медицинская служба страны.
"ДТП на шоссе 443: медики констатировали смерть 2 пассажиров автобуса. Ранения получил 41 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести, еще 34 получили незначительные травмы", - сообщении.
Государственное радио "Кан" сообщает, что госпитализация раненых в больницы завершена.
Напомним, 30 октября 2018 года восемь человек, включая шестерых детей, погибли в автомобильной аварии на юге Израиля. Там два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге в районе курортного города Эйн-Бокек на побережье Мертвого моря. В результате столкновения госпитализированы еще несколько человек.
Также в ноябре 2018 года как минимум шесть человек погибли и еще пятеро пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на израильской стороне Иорданской долины.
Кроме того, масштабное ДТП с участием 23 автомобилей произошло в ДТП утром 10 февраля, в результате чего погибли пять человек. В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, сугробы на дорогах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ДТП с автобусом в Израиле: два человека погибли, десятки раненых". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, есть пятеро погибших
Причины аварии устанавливает полиция
Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП
Авария произошла в селе Скибин Броварского района
В Киеве пьяный водитель снес защитный бордюр и "улетел" с дороги
Авария произошла на пересечении проспекта Владимира Маяковского и Теодора Драйзера
ДТП в Киеве: автомобили разбросало по дороге, пострадали две девушки
Такси проскочило на красный свет светофора, а в полиции говорят – водитель мог уснуть за рулем
Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие
Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину
От полученных травм пешеход скончалась в больницу
ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо
В ходе инцидента обошлось без пострадавших
В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста
От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации