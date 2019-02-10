ДТП с автобусом в Израиле: два человека погибли, десятки раненых

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

ДТП с автобусом в Израиле: два человека погибли, десятки раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/008/781/5c6008781e0ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/008/781/5c6008781e0ce.jpg 2019-02-10T13:23:00+02:00 Другие страны Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В Израиле в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли два человека и более 40 получили ранения. Об этом сообщает медицинская служба страны.

"ДТП на шоссе 443: медики констатировали смерть 2 пассажиров автобуса. Ранения получил 41 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести, еще 34 получили незначительные травмы", - сообщении.

Государственное радио "Кан" сообщает, что госпитализация раненых в больницы завершена.

Напомним, 30 октября 2018 года восемь человек, включая шестерых детей, погибли в автомобильной аварии на юге Израиля. Там два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге в районе курортного города Эйн-Бокек на побережье Мертвого моря. В результате столкновения госпитализированы еще несколько человек.

Также в ноябре 2018 года как минимум шесть человек погибли и еще пятеро пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на израильской стороне Иорданской долины.

Кроме того, масштабное ДТП с участием 23 автомобилей произошло в ДТП утром 10 февраля, в результате чего погибли пять человек. В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, сугробы на дорогах.

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