ДТП с паломниками в Эквадоре: появились фото и подробности трагедии

Число погибших выросло до 11, в результате аварии также пострадали 37 человек

Количество жертв ДТП в Эквадоре с пассажирским автобусом, в котором группа паломников направлялась в кафедральный собор на религиозный праздник, увеличилось до 11 человек. Об этом идет речь в заявлении Национального агентства по вопросам транспорта.











Город Лоха, куда направлялось транспортное средство, расположен на высоте в 2 380 метров над уровнем моря. Водитель автобуса превысил лимит скорости, в результате чего автобус перевернулся и получил серьезные повреждения.

Директор Национального агентства транспорта Пабло Калле заявил, что ведомство приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании, транспорт которой попал в аварию.

Как сообщалось, в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.

За несколько месяцев до этого в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус, в результате аварии погибли 12 человек, еще 25 пострадали. Участок дороги, на котором произошло ДТП, также носит название "поворот смерти".