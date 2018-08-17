В Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков

Правоохранительные органы Эквадора обнаружили 500 кг наркотиков в салоне пассажирского автобуса, который разбился в минувший вторник в окрестностях Кито. Об этом сообщил в пятницу глава полицейского департамента по борьбе с распространением наркотиков Карлос Алулема, – пишет ТАСС.

"[Обнаружено] по меньшей мере полтонны [вещества]", – цитирует Алулему на своем сайте газета "Телеграфо". Представитель полиции добавил, что, по предварительным данным, речь идет о смеси, содержащей марихуану.

В свою очередь источник в прокуратуре Эквадора сообщил агентству Франс Пресс, что "туристический автобус уже не в первый раз используется для переброски наркотиков через границу".

Крупная автокатастрофа, о которой идет речь, произошла 14 августа на восьмом километре автострады Пифо-Папальякта, недалеко от столицы страны Кито. На одном из опасных участков дороги, который в местной прессе называют "поворот смерти", пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения. В числе погибших граждане Колумбии, Венесуэлы и Эквадора.

Также сообщалось, что в Англии перевернулся автобус: пострадали более 40 человек.

Также мы писали, что в Эквадоре автобус с фанатами врезался в мост: погибли 12 человек.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия с 13 украинскими гражданами, которое произошло 11 августа в Венгрии на территории области Ноград, восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме. Об этом сообщили в посольстве Украины в Венгрии.