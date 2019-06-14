ДТП в Турции: пострадали 10 детей
В полиции уже начали расследование
В Турции автобус попал в ДТП, пострадали 10 детей. Об этом передают "Сегодня".
Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. В результате пострадали 10 детей.
"В провинции Сивас (северо-центральная часть страны – ред.), возле города Кангал, произошла авария с участием миниавтобуса, в результате которой пострадали 10 человек, в т.ч. водитель, шестеро из раненых – дети", – сообщили спасатели.
Возраст самого маленького ребенка – один год, старшему – восемь лет.
В полиции уже начали расследование.
Напомним, недавно в одном из курортных городов Турции также произошло ДТП. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием автобуса на северо-западе Турции. Инцидент произошел в городе Бандырма провинции Балыкесир. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который, согласно фотографиями с места случившегося, получил наибольшие повреждения.
Кроме того, сейчас курортную Анталью заливает сильными ливнями. Дороги превратились в реки. Масштабное наводнение затопило подвалы и первые этажи домов, а машины из-под воды виднеются лишь наполовину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в Турции: пострадали 10 детей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабное ДТП в курортном городе Турции: погибли четыре человека, десятки пострадавших
В больницу госпитализировали 42 человека