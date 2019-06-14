ДТП в Турции: пострадали 10 детей

В полиции уже начали расследование

В Турции автобус попал в ДТП, пострадали 10 детей. Об этом передают "Сегодня".

Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. В результате пострадали 10 детей.

"В провинции Сивас (северо-центральная часть страны – ред.), возле города Кангал, произошла авария с участием миниавтобуса, в результате которой пострадали 10 человек, в т.ч. водитель, шестеро из раненых – дети", – сообщили спасатели.

Возраст самого маленького ребенка – один год, старшему – восемь лет.

В полиции уже начали расследование.

Напомним, недавно в одном из курортных городов Турции также произошло ДТП. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием автобуса на северо-западе Турции. Инцидент произошел в городе Бандырма провинции Балыкесир. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который, согласно фотографиями с места случившегося, получил наибольшие повреждения.

Кроме того, сейчас курортную Анталью заливает сильными ливнями. Дороги превратились в реки. Масштабное наводнение затопило подвалы и первые этажи домов, а машины из-под воды виднеются лишь наполовину.

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