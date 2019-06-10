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На курорт в Турции обрушились ливни: есть погибшие

10 июня, 19:16

Синоптики зафиксировали рекордно высокое количество осадков, которые превратили дороги Анталии в полноводные реки


В результате беспощадных ливней, обрушившихся на турецкую Анкару, где этой весной произошел мощный пожар с жертвами, погибли, по меньшей мере, четыре человека и еще десятки пострадали.

Синоптики утверждают, что зафиксировали рекордно высокое количество осадков, вследствие чего дороги превратились в реки.

Как видно на снятых кадрах, масштабное наводнение затопило подвалы и первые этажи домов, а машины из-под воды виднеются лишь наполовину.

Напомним, что в начале этого года из-за шторма у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. В результате случившегося погибли два гражданина Украины, еще семеро были госпитализированы.

Мы также писали о непогоде, которая обрушилась прошлой осенью на турецкий курорт Анталью – очевидцы сняли 30-метровые смерчи. Один вихрь даже разбросал припаркованные неподалеку пляжа автомобили. В результате случившегося пострадал один мужчина – он отдыхал в автоприцепе, когда на него обрушилась стихия. Потерпевшего госпитализировали.

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Тег Турция, наводнение, паводок, непогода, ливни

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