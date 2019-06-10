На курорт в Турции обрушились ливни: есть погибшие
Синоптики зафиксировали рекордно высокое количество осадков, которые превратили дороги Анталии в полноводные реки
В результате беспощадных ливней, обрушившихся на турецкую Анкару, где этой весной произошел мощный пожар с жертвами, погибли, по меньшей мере, четыре человека и еще десятки пострадали.
Синоптики утверждают, что зафиксировали рекордно высокое количество осадков, вследствие чего дороги превратились в реки.
Как видно на снятых кадрах, масштабное наводнение затопило подвалы и первые этажи домов, а машины из-под воды виднеются лишь наполовину.
Напомним, что в начале этого года из-за шторма у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. В результате случившегося погибли два гражданина Украины, еще семеро были госпитализированы.
Мы также писали о непогоде, которая обрушилась прошлой осенью на турецкий курорт Анталью – очевидцы сняли 30-метровые смерчи. Один вихрь даже разбросал припаркованные неподалеку пляжа автомобили. В результате случившегося пострадал один мужчина – он отдыхал в автоприцепе, когда на него обрушилась стихия. Потерпевшего госпитализировали.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На курорт в Турции обрушились ливни: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Германию обрушился циклон: объявлен максимальный уровень опасности
Жертвами циклона "Биньямин" стали уже девять человек, и их число может возрасти
На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек
Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа
На Бразилию обрушились мощные ливни: более 10 погибших
Синоптики не советуют местным жителям расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток
В Перу селевой поток смыл с трассы машины с людьми
На месте оползня работают спасатели, но найти выживших шансов практически нет