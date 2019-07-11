Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Два масштабных ДТП в Пакистане унесли жизни 22 человек

11 июля, 09:02

Пассажиров с тяжелыми ранениями направили в близлежащий госпиталь

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

По меньшей мере 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса около города Атток в провинции Пенджаб. Об этом сообщил телеканал "GEOTV".

По имеющейся информации, водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Свата в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство вылетело с проезжей части. Как сообщается, автобус перевозил 59 человек.

Службы спасения, прибывшие на место ЧП, оказывают помощь пострадавшим. Пассажиров с тяжелыми ранениями направили в близлежащий госпиталь.

Кроме того, в той же провинции Пакистана произошло столкновение пассажирского поезда с товарным. По меньшей мере девять человек погибли, еще 67 получили ранения. 

По информации местных телеканалов, пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный поезд в городе Рахимъяр-Хан. Отмечается, что перевозящий людей состав следовал не по своему пути. Информация о состоянии здоровья пострадавших, среди которых 11 детей, не приводится, они транспортируются в близлежащие больницы.

Напомним, на территории Масаллинского района на юге Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. Уже известно о восьми погибших. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, Пакистан, поезд, пассажиры

Вы сейчас просматриваете новость " Два масштабных ДТП в Пакистане унесли жизни 22 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности жуткого ДТП в Азербайджане: семья возвращалась со свадьбы в Баку

9 июля, 08:56

30-летний водитель грузовика избежал травм

В Азербайджане микроавтобус с людьми влетел в грузовик: восемь погибших

9 июля, 08:29

Среди погибших оказались трое детей школьного возраста

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Суд по «Краяну»: Саакашвили принес «черную бухгалтерию» Труханова

Порошенко пригрозил тем, кто кричит «Ганьба!» на его встречах

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Пятнадцать подсказок человеку свыше

"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников

В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы (фото)

В Украине увеличили «декретные» и выплаты одиноким матерям

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Зеленский обратился к украинцам из-за анонсированного телемоста

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Украинцев предупредили о сильнейшей магнитной буре

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь