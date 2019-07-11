Два масштабных ДТП в Пакистане унесли жизни 22 человек

Пассажиров с тяжелыми ранениями направили в близлежащий госпиталь

Фото из открытых источников.

По меньшей мере 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса около города Атток в провинции Пенджаб. Об этом сообщил телеканал "GEOTV".

По имеющейся информации, водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Свата в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство вылетело с проезжей части. Как сообщается, автобус перевозил 59 человек.

Службы спасения, прибывшие на место ЧП, оказывают помощь пострадавшим. Пассажиров с тяжелыми ранениями направили в близлежащий госпиталь.

Кроме того, в той же провинции Пакистана произошло столкновение пассажирского поезда с товарным. По меньшей мере девять человек погибли, еще 67 получили ранения.

По информации местных телеканалов, пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный поезд в городе Рахимъяр-Хан. Отмечается, что перевозящий людей состав следовал не по своему пути. Информация о состоянии здоровья пострадавших, среди которых 11 детей, не приводится, они транспортируются в близлежащие больницы.

Напомним, на территории Масаллинского района на юге Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. Уже известно о восьми погибших.

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