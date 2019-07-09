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Стали известны подробности жуткого ДТП в Азербайджане: семья возвращалась со свадьбы в Баку

9 июля, 08:56

Водитель грузовика Эльвин Зейналов 1988 года рождения избежал травм

Фото Oxu.az
Фото Oxu.az.

Стали известны подробности жуткого ДТП в Масаллы. Микроавтобус марки Mercedes Vito врезался в двигавшийся в том же направлении грузовой автомобиль марки "КамАЗ", передает Oxu.Az.

В страшной аварии выжила только пассажирка микроавтобуса – 24-летняя жительница села Кельвез Лерикского района Тагиева Мирана Аталы гызы. Ее госпитализировали в Центральную больницу Масаллинского района.

Водитель грузовика Эльвин Зейналов 1988 года рождения избежал травм.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились члены одной семьи, которая возвращалась со свадьбы в Баку.

Напомним, на территории Масаллинского района на юге Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. Уже известно о восьми погибших. 

Как мы писали ранее, недавно в Азербайджане в одной из воинских частей произошла трагедия, которая унесла жизни двоих солдат: военнослужащий выпустил из рук танковый снаряд, который после столкновения с землей взорвался. Как сообщили в пресс-служба Министерства обороны страны, инцидент произошел, когда военнослужащий переносил танковый снаряд и уронил его на землю. От удара боеприпас детонировал.

Ранее, в Баку горел торговый центр "Диглас". Огонь тушили вертолетами. В ТЦ работало около 500 магазинов. Сумма общего ущерба достигла 30 миллионов манатов (17,6 млн долларов США). Огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты. 


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Тег ДТП, Азербайджан, погибшие, пострадавшие

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