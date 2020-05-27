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Джонсон поддержал идею расследования о происхождения коронавируса

27 мая, 02:26

Елена Кузьмич

Такое расследование необходимо для того, чтобы учитывать прошлый опыт и предотвращать пандемии в будущем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого начались осложнения после коронавируса, и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ- Ред) Тедрос Аданом Гебрейесус считают необходимым провести международное расследование, чтобы установить происхождение новой пневмонии. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося разговора между Джонсоном и Гебрейесусом.

"Премьер-министр и доктор Тедрос согласились с важностью проведения независимого расследования для установления источника вспышки коронавируса с тем, чтобы у нас была возможность учитывать прошлый опыт и предотвращать пандемии в будущем", — говорится в тексте документа.

Джонсон также беседовал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, подчеркнув, что Соединенное Королевство поддерживает усилия ООН и ВОЗ по координации международной борьбы против вируса.

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Напомним, что 73-я сессия ВОЗ состоялась в режиме телеконференции 18–19 мая в Женеве. По ее итогам консенсусом была принята резолюция, которая, в частности, призывает к оценке международных мер реагирования на пандемию.

Ранее Борис Джонсон рассказал, что врачи готовились объявить о его смерти.

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Великобритания расследование ВОЗ коронавирус Борис Джонсон

Источник: ТАСС

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