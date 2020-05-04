Борис Джонсон рассказал, что врачи готовились объявить о его смерти

Он отметил, что это был трудный момент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому удалось побороть коронавирус, рассказал, что во время лечения от COVID-19 был в столь тяжелом состоянии, что врачи готовились к варианту объявления о его смерти.

Как сообщил сам Джонсон в интервью изданию The Sun, для поддержания его жизни медики использовали литры кислорода. Он отметил, что это был трудный момент и у медиков даже была стратегия сценария смерти "по сталинскому типу".

"Я не был в отличной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были все возможные меры, что делать, если что-то пойдет не так", — добавил он.

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Ранее стало известно, что Борис Джонсон решил отблагодарить медиков, которые лечили его от смертельной инфекции.Так, Джонсон и его невеста Кэрри Симондс решили назвать родившегося в конце апреля сына в честь их дедушек, а также – в честь врачей, вылечивших британского премьера от COVID-19.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опять стал папой29 апреля. Для его невесты Кэрри Симондс – это первый ребенок, тогда как у 55-летнего Джонсона есть дети и от других женщин: за 15 лет брака с его бывшей супругой Мариной Уилер он стал отцом двух дочерей и двух сыновей, а в 2009 году у него родилась дочь от любовницы Хелен Макинтайр.

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