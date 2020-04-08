Джонсон провел сутки в реанимации: как чувствует себя премьер Британии

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован по причине ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции, остается стабильным, но глава кабинета продолжает находиться в отделении интенсивной терапии. Об этом говорится в кратком коммюнике, распространенном во вторник его канцелярией.

"Состояние премьер-министра стабильное, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Он находится в бодром расположении духа", — отмечается в сообщении Даунинг-стрит.

Ранее во вторник на ежедневном брифинге глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который временно возглавляет правительство в отсутствие Джонсона, рассказал, что премьер получает стандартное лечение с применением кислорода и дышит самостоятельно. Он добавил, что Джонсону не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.

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Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Фомы для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. В понедельник вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.

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По данным, опубликованным британским Минздравом 7 апреля, у 55,2 тыс. человек в Соединенном Королевстве подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 6 159, увеличившись за сутки на 786 человек, что стало новым национальным ежедневным антирекордом.

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