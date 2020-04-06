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Состояние Бориса Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию

6 апреля, 22:59

Елена Вус

Замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания, пишет BBC.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

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Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник (6 апреля) был доставлен в больницу. Ожидалось, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы. В британском правительстве уточнили, что речь идет о мере предосторожности, так как у премьер-министра все еще наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз.

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"Оставайся здоровым, Борис Джонсон. Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления. Вместе мы это преодолеем", – написал глава государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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