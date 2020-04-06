Состояние Бориса Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.
По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания, пишет BBC.
По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник (6 апреля) был доставлен в больницу. Ожидалось, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы. В британском правительстве уточнили, что речь идет о мере предосторожности, так как у премьер-министра все еще наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с его заболеванием COVID-19.
"Оставайся здоровым, Борис Джонсон. Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления. Вместе мы это преодолеем", – написал глава государства.
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