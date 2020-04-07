Джонсон в реанимаци: реакция мировых лидеров

"Надеюсь увидеть вас в превосходном здоровье очень скоро", - добавил его индийский коллега

Лидеры ряда мировых государств выразили пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попавшему ранее в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Джонсону, его семье и всему британскому народу. "Я желаю ему быстро преодолеть это испытание", – написал французский лидер в Twitter.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что "народ Израиля молится о быстром и полном выздоровлении нашего друга, британского премьера Бориса Джонсона".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил надежду в Twitter, что его британский коллега скоро поправится. "Надеюсь увидеть вас в превосходном здоровье очень скоро", – добавил он.

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Глава испанского правительства Педро Санчес заявил о "солидарности и наилучших пожеланиях" Джонсону. "Для наших стран сейчас тяжелое время, но, проявив силу и сплоченность, мы сможем победить в этой битве", – добавил он в Twitter.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил "сердечные пожелания" здоровья Джонсону, которого он назвал своим "другом".

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в соцсети, что направляет свои наилучшие пожелания глава британского правительства.

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй со своей стороны указала, что "все мои мысли и молитвы сейчас – с Борисом Джонсоном и его семьей".

Другой экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон пожелал выздоровления Джонсону. "Мы все хотим видеть Вас здоровым на Даунин-стрит", – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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