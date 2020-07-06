Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)

Белорусские туристы рассказали, как изменился отдых в Турции, которая на днях приняла первых после ослабления карантина отдыхающих, сообщает TUT.BY.

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Туристка Татьяна Матюшонок рассказывает: белорусский рейс на Турцию был заполнен полностью, и рассадка в самолете была такая же, как обычно. В самолете нужно было заполнить анкету о своем состоянии здоровья, указать имя, фамилию, паспортные данные, номер телефона. Эту анкету сдавали по прибытии.

В трансфере из аэропорта до отеля была обязательная рассадка по одному человеку на два сиденья, пассажиры во время поездки должны были надеть маски.

По приезде в гостиницу всем гостям персонал сразу же продезинфицировал руки, а их чемоданы отправили на санитарную обработку. Персонал отеля ходит в масках, туристам быть в масках не обязательно.

"По наблюдениям Татьяны, в отеле сейчас отдыхает много турок и украинцев. Украинцы вообще активно полетели в Турцию – семьями, с детьми", - отмечает издание.

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На каждом шагу стоят санитайзеры, в отеле лежат маски для туристов, можно просто взять, сколько тебе нужно. На полах в отелях появилась разметка, которая указывает на соблюдение физической дистанции между людьми в 1,5−2 метра.

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В ресторанах есть шведский стол, но еду туристам накладывает персонал отеля. Ты выбираешь, что хочешь съесть, и говоришь об этом сотруднику. Он сам берет тарелку, накладывает еду и приносит тебе на стол. Также он приносит приборы в одноразовых бумажных упаковках и бумажные или влажные салфетки.

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Сотрудники ресторана и повара не только в масках, но и в защитных щитках.

Приборы в ресторане в одноразовой упаковке, их приносят официанты.

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В барах даже премиальных отелей в целях безопасности стараются использовать одноразовую посуду.

Тепловизорами туристам меряют температуру, и если кто-то вдруг перегрелся на пляже и его температура от жары повысилась, его на некоторое время поместят в отдельную комнату, где через полчаса температуру перемеряют. Если она не придет в норму, вызовут бригаду медиков, которые туриста осмотрят и сделают бесплатный тест на коронавирус. Если результат теста окажется положительным, то человека по страховке заберут в больницу и там будут лечить.

Напомним, на днях стало известно, что Турция внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на проживание.

Каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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