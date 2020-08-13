Экс-милиционер о пытках задержанных в Беларуси: Есть не дают, на 127 человек – 4 литра воды

Бывший лейтенант вышел на протест, потому что ему «все надоело»

В Беларуси, где развернулись массовые протесты против президента Александра Лукашенко, многие силовики подают в отставку и сами участвуют в акциях протеста, будучи несогласными, с какой жестокостью подавляются выступления противников режима.

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Бывший участковый милиционер из райцентра Кричев Могилевской области вышел на протест и был задержан 10 августа на улице Окрестина в Минске, где находится изолятор временного содержания, после чего рассказал о происходящих там зверствах.

"Мы сутки находились в прогулочном дворике. Есть не давали, пить – давали. Четыре бутылки воды литровые в три часа утра – на 127 человек. Делили по глоточку. Туалет был – ведро 10-литровое на сутки", – говорит парень.

По его словам, задержанных перевели в камеры только на следующий день, когда стало очень холодно. К находившимся в камере 12 задержанным добавились новые 10. Таким образом, на одну двухъярусную кровать приходилось 22 человека.

По мнению задержанного, поведение омоновцев было неадкватным, потому что "не может один человек избивать другого человека с такой ненавистью, с таким азартом".

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"Им же "промывают" в органах мозги, скорей всего. Я знаю, потому что служил в органах", – рассказал бывший лейтенант, который вышел на протест, потому что ему "все это уже надоело".

Еще один силовик, 36-летний сотрудник департамента охраны, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов утром 11 августа подал рапорт на увольнение и опубликовал сообщение о своем решении в Instagram, после чего был задержан и провел в отделении милиции почти двое суток, сообщает TUT.by.

"Я не ожидал, что мой пост в инстаграм вызовет такой резонанс и общественный охват", — говорит Емельянов.

Его пост стал основанием для обвинения Егора в административном правонарушении — по ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

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"В протоколе было написано, что посредством этой публикации я призывал к участию в массовых мероприятиях. Сегодня в Полоцке был суд. Я признал, что действительно разместил такой пост, но я не устраивал этим призыв к массовым мероприятиям или тем более каким-то беспорядкам. Сказал, что просто хотел сообщить своим подписчикам, что закончил службу в милиции. То есть поделился одним из этапов моей жизни — соцсети для того и созданы, чтобы общаться, рассказывать друзьям свои новости", – говорит Емельянов, которого суд оправдал.

"Судья сказал, что не видит в моих действиях состава правонарушения. Никаких угроз с чьей-либо стороны в мой адрес не было", – заметил бывший милиционер.

По словам бывшего командира взвода роты милиции Новополоцкого департамента охраны Егора Емельянова, вслед за ним уволились из милиции еще трое его коллег.

Мужчина не скрывает, что увольнение с работы вызовет серьезные финансовые трудности в семье, ведь при продлении контракта в 2016 году Егор получил 5 тысяч белорусских рублей (около 56 тыс. грн. – Ред.), и если уйти по соглашению сторон, нужно сразу вернуть эту сумму.

"5 тысяч рублей я должен отдать за контракт, плюс еще насчитают за форму, за отпуск и так далее", – говорит он.

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Емельянов, еще не знает, куда пойдет на работу: "Я учился на курсах на фитнес-тренера. Буду стараться развиваться в этом направлении. Может, это и не принесет мне достаточного дохода, чтобы содержать семью. Поэтому устроюсь на работу, а в свободное время буду заниматься и дальше бодибилдингом".

27-летний участковый из Гомеля Иван Колос 12 августа записал видеообращение к коллегам с призывом не применять силу к безоружным людям на акциях протеста. По его словам, уже через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало его начальство. Он не открыл им дверь, сбросил форму, жетон, удостоверение с балкона. Ночью молодой человек покинул Беларусь, пишет TYT.by.

В милицию парень пришел работать в 2015 году после учебы в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины.

"У меня педагогическое образование. Но поступило предложение служить в органах внутренних дел, я пошел. И это был осознанный поступок, а не какой-то случайный шаг в жизни", – говорит он, утверждая, что уже давно не разделяет официальную политику властей Беларуси.

"Я давал клятву на верность Республике Беларуси и ее народу, а не какой-то конкретной коалиции. Поэтому я был оппозиционно настроен к власти — не к людям! — даже работая в органах внутренних дел. И я совсем не один такой", – подчеркнул Иван Колос.

Видео: t.me/nexta_live

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Беларуси продолжается своеобразный флешмоб, во время которого силовики – простые милиционеры, бойцы спецназа и внутренних войск – избавляются от своей символики.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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