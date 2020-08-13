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Рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз: белорусы избавляются от символики силовиков (видео)

13 августа, 16:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Спецназовцы и ВВ-шники выбрасывают свои тельняшки и кители

В Беларуси продолжается своеобразный флешмоб, во время которого силовики – простые милиционеры, бойцы спецназа и внутренних войск – избавляются от своей символики. Они срывают шевроны и сжигают погоны, рвут и выбрасывают на свалки форменные рубашки и кители, отправляют в урны для мусора тексты присяги и красно-белые тельняшки внутренних войск, спускают в унитазы нашивки, свидетельствующие о принадлежности к спецназу. Погоны и медали – тоже летят в мусоропровод.

"Позор всем, кто выполняет позорные приказы. – Позор, просто позор. Я никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет. – Я ганарыўся службай у арміі, а цяпер мне сорамна. – Стыдно, что я служил в спецназе. Спецназ – стыдоба. Я против насилия. – Мне очень стыдно и обидно, что сейчас делает милиция с нашим народом", – говорят участники флешмоба.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" показал видео, как в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники.

Видео: t.me/nexta_live

Также сообщалось, что за четверо суток массовых протестов в Беларуси силовики задержали около семи тысяч человек, сотни были зверски избиты и попали в больницы, также сообщалось о погибших.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь силовики форма внутренние войска спецназовец

Источник: Сегодня

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