Экс-претендент на президентский пост Беларуси объяснил, почему сбежал из страны

Он добавил, что не видит для себя опасности в другой стране

Экс-претендент на президентский пост Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который раньше сбежал из страны, считает, что сейчас он будет в безопасности в любой стране, кроме Беларуси.

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"Мне сейчас опасно находиться в Беларуси. Это совершенно точно. Я совершенно точно знаю, что дана команда меня арестовать и склепать какое-нибудь дело. Детей используют в качестве инструментов давления, но сейчас этого они не смогут уже сделать", – сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что не видит для себя нигде опасности, кроме Беларуси.

Ранее стало известно, что Цепкало покинул территорию Беларуси сейчас находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси.

Комментируя свой выезд и страны, Цепкало отметил, что о возможном аресте его предупредили друзья в правоохранительных органах – МВД и КГБ. Первое предостережение он получил две недели назад, второе – на днях.

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14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Напомним, что с репрессиями столкнулись и другие участники президентской гонки в Беларуси. Например, муж Светланы Тихановской, блогер Сергей Тихановский, а также банкир и общественный деятель Виктор Бабарико были арестованы. Последнего обвинили в коррупции по делу Белгазпромбанка и отказались регистрировать кандидатом в президенты.

Действующий президент Александр Лукашенко также участвует в выборах, в случае победы на которых он может стать президентом в шестой раз подряд.

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