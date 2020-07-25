Українська
$ 27,88
32,24
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Экс-претендент на президентский пост Беларуси объяснил, почему сбежал из страны

25 июля, 23:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он добавил, что не видит для себя опасности в другой стране

Экс-претендент на президентский пост Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который раньше сбежал из страны, считает, что сейчас он будет в безопасности в любой стране, кроме Беларуси.

Реклама

"Мне сейчас опасно находиться в Беларуси. Это совершенно точно. Я совершенно точно знаю, что дана команда меня арестовать и склепать какое-нибудь дело. Детей используют в качестве инструментов давления, но сейчас этого они не смогут уже сделать", – сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что не видит для себя нигде опасности, кроме Беларуси.

Ранее стало известно, что Цепкало покинул территорию Беларуси сейчас находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси.

Комментируя свой выезд и страны, Цепкало отметил, что о возможном аресте его предупредили друзья в правоохранительных органах – МВД и КГБ. Первое предостережение он получил две недели назад, второе – на днях.

В тренде
"Путин – наш враг, Россия – просыпайся!": в Хабаровске новая волна массовых протестов (фото, видео)
Реклама

14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Напомним, что с репрессиями столкнулись и другие участники президентской гонки в Беларуси. Например, муж Светланы Тихановской, блогер Сергей Тихановский, а также банкир и общественный деятель Виктор Бабарико были арестованы. Последнего обвинили в коррупции по делу Белгазпромбанка и отказались регистрировать кандидатом в президенты.

Действующий президент Александр Лукашенко также участвует в выборах, в случае победы на которых он может стать президентом в шестой раз подряд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы президент Беларусь Александр Лукашенко кандидат в президенты

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19Другие страны
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19Другие страны
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с Россией
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с РоссиейДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять