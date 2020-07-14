Главного конкурента Лукашенко не допустили к выборам президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом на выборах президенты страны, которые должны пройти 9 августа.

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Как сообщает "Радио "Свобода", глава ЦИК республики Лидия Ермошина предложила отказать Бабарико в регистрации из-за несоответствия декларации фактическим доходам и участию иностранной организации в его кампании. За решение проголосовали единогласно.

Отметим, Комитет государственного контроля Беларуси утверждает, что "преступная группа" извлекала преступные доходы, а незаконная деятельность Бабарико как "лидера преступной группы" "подтверждается" конфискованными материалами и допросами подозреваемых.

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Бабарико якобы получил незадекларированные 350 тысяч долларов. В то же время по делу Бабарико еще не было судебного разбирательства – соответственно, он не был признан виновным.

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Ермошина пошутила, что "взятки не указаны в налоговой декларации". По ее словам, других существенных несоответствий в декларации выявлено не было.

СМИ называют Виктора Бабарико одним из главных конкурентов Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

Напомним, 18 июня в белорусских СМИ появилась новость об исчезновении банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб отца. Их обоих доставили в Департамент финансовых расследований КГК на допрос по делу Белгазпромбанка, который связан с неуплатой налогов и легализацией доходов.

В ночь с 18 на 19 июня сотни белорусов устроили акцию протеста в центре Минска с требованием освободить Виктора Бабарико и его сына.

Видео: t.me/UkrainaOnlline

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